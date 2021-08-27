الميدالية الأولى.. شريف عثمان يحصد فضية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر في طوكيو 2020 بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم.

شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي الذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.

عثمان خسر الميدالية الذهبية بعدما تساوى مع اللاعب الصيني يونجكاي حيث رفع كل منهما 187 كجم في المحاولة الثالثة والأخيرة.

لكن اللاعب الصيني حصد الذهبية بعدما رفع 185 كجم في المحاولة قبل الأخيرة مقابل 184 كجم لشريف عثمان.

وكان عثمان قريباً من الفوز بالذهبية، حيث قرر رفع 195 كجم في المحاولة الثالثة كانت كفيلة بمنحه الميدالية الذهبية لكنه تراجع وقرر عدم المجازفة برفع 187 كجم فقط.