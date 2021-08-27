شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستهدف تدعيم 4 مراكز في الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، احتياجاته من الميركاتو الصيفى المرتقب بنهاية الموسم الجارى، بتدعيم 4 مراكز في الفريق وهى، الظهير الأيمن والأيسر والدفاع وخط الوسط.

واستقر مسئولو المقاولون العرب على خطة الميركاتو الصيفى، في إطار الاستعداد للموسم المقبل، حيث يسعى ذئاب الجبل إلى تجنب البداية المتراجعة التى شهدها الموسم الجارى وأثرت سلباً على الفريق حتى الجولات الأخيرة في الدورى.

ويستهدف مسئولو المقاولون ضم 6 صفقات جديدة في المراكز التى تحتاج إلى تدعيم خاصة خطى الدفاع والهجوم.

كما يتابع الجهاز الفنى للمقاولون خلال الفترة الحالية بعض العناصر المميزة بقطاع الناشئين من أجل الاستعانة بهم لضخ دماء جديدة في الفريق.

تتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب، نحو الإبقاء على عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس في ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه في الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفريق في بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.