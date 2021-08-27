شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكاء شريف عثمان بسبب فقدانه الميدالية الذهبية وفرحة البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الرباع المصرى شريف عثمان، لاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال، فى نوبة بكاء بعد فقدانه الميدالية الذهبية ، وفوزه بالميدالية الفضية، خلال منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، ليسجل أول ميدالية لمصر فى البارالمبياد.

فيما دخلت البعثة المصرية فى حالة من الفرحة مع البطل المصرى عقب التتويج بالفضية ، كما حرص الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة، والدكتور حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، وأعضاء اللجنة على مؤازرة اللاعب.

ويخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الألعاب البارالمبية وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.