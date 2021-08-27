شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة دجلة فى لقاء "وداع الدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاخيرة لمسابقة الدروي الممتاز، حيث يخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء ، ويغيب عن الانتاج الحربى الحارس أحمد يحيى الذى يعانى من خلع فى الكتف ، كما يدير أحمد كشرى المباراة من المدرجات تنفيذاً لعقوبة إيقافه ثمانى مباريات من لجنة المسابقات بسبب اعتراضه على الحكم أحمد العدوى.

وتعد مباراة الانتاج الحربى ووادى دجلة هى الظهور الأخير للفريقين فى دوري الاضواء والشهرة بعد تأكد هبوطهم للقسم الثانى، وتأكد هبوط الانتاج الحربى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية

وتولى أحمد كشرى مسئولية تدريب الإنتاج الحربى في الأول من مارس الماضى خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بعد فترة قصيرة.

وخاض الإنتاج الحربى تحت قيادة كشرى 19 مباراة فاز في ثلاثة مباريات وخسر 8 لقاءات منها وتعادل فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفاً

وافتتح كشرى مبارياته مع الإنتاج الحربى بالخسارة من زعيم الثغر بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع وادى دجلة ثم تعادل إيجايباً مع سيراميكا بهدف لكل فريق فيما عاد للخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم خسر من الاسماعيلى بنفس النتيجة ثم خسر من البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل المقاولون العرب بهدف لكل فريق ثم خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم خسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ثم فاز علي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع الجونة 1-1 ثم مع بيراميدز2-2 ثم خسر من الاهلى 3-2 ثم تعادل مع اسوان 2/2ثم فاز على المقاصة 2/1 ثم فاز على غزل المحلة 3-1 ثم تعادل مع الاتحاد 1-1 ثم خسر من الزمالك 2-0.