شكرا لقرائتكم خبر عن سيد محمد يتأهل للدور ثمن نهائى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل سيد محمد، لاعب المنتخب الوطنى، لدور ثمن النهائى فى منافسات تنس الطاولة بعد الفوزعلى لاعب اليابان بنتيجة 3/0، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو. وكان سيد محمد تغلب على نظيره لاعب أستراليا 3/1 فى أولى مبارياته بالبطولة أيضا.

وكان سامح عيد، لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى، قد خسر أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 3 / 1 فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.