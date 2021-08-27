شكرا لقرائتكم خبر عن سيد محمد يتأهل للدور ثمن نهائى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل سيد محمد، لاعب المنتخب الوطنى، لدور ثمن النهائى فى منافسات تنس الطاولة بعد الفوزعلى لاعب اليابان بنتيجة 3/0، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو. وكان سيد محمد تغلب على نظيره لاعب أستراليا 3/1 فى أولى مبارياته بالبطولة أيضا.
وكان سامح عيد، لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى، قد خسر أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 3 / 1 فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.
وكان إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، خسر مـن لاعب الـصين بثلاث أشواط نظيفة، في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو.
وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطناية في تقريرها عن البطولة البارالمبية على البطل المصري إبراهيم حمدتو، الذي ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة أمام اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال).
ووصفت الصحيفة البريطانية أداء اللاعب المصري بأنه أبهر الجماهير التي تابعته، وأنه كان مذهلاً رغم خسارته للمباراة.