شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو البارالمبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة ، البعثة المصرية للبارالمبية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الحالية منافساتها على صعيد رياضات ، رفع الأثقال و كرة الجرس والكرة الطائرة جلوس.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

و تشهد منافسات غدا كالتالى :

كرة هدف مصر مع منتخب أمريكا 12 ظهرا

شريف عثمان رفع الأثقال 59 كجم 4 فجرا

ريحاب أحمد رفع الأثقال 50 كجم 6 صباحا

جيهان غريب رفع الأثقال 55 كجم 9:30 صباحا .

طائرة مصر مع منتخب البوسنة 1:30 ظهرا .

إستكما منافسات تنس الطاولة