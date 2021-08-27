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منافسات البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو البارالمبية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة ، البعثة المصرية للبارالمبية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الحالية منافساتها على صعيد رياضات ، رفع الأثقال و كرة الجرس والكرة الطائرة جلوس.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

و تشهد منافسات غدا كالتالى :

كرة هدف مصر مع منتخب أمريكا 12 ظهرا 

شريف عثمان رفع الأثقال  59 كجم 4 فجرا 

ريحاب أحمد رفع الأثقال 50 كجم 6 صباحا 

جيهان غريب رفع الأثقال  55 كجم 9:30 صباحا .

طائرة مصر مع منتخب البوسنة 1:30 ظهرا .

إستكما منافسات تنس الطاولة 


منافسات البارالمبية

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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