شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق دورى مرتبط اليد بتقديم الجولة الـ 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2021 / 2022 بالجولة الـ 17، بعدما تم تقديمها حيث قامت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد بتقديم جولتين ال 17,18 من منافسات دورى المرتبط لمواليد 2004 للموسم الجديد بسبب مشاركة أحفاد الفراعنة فى البطولة العربية فى شهر 12 القادم بالسعودية .

ومن المقرر أن تقام الجولة السابعة عشر بمواجهات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع البنك الأهلى و الأوليمبي مع أكتوبر و هليوبوليس مع الأهلى و الشمس مع المعادى و الحوار مع الطيران و ستاد المنصورة مع الزهور و سبورتنج مع الزمالك و سموحة مع الجزيرة و هليوليدو مع طلائع الجيش .

بينما تقام الجولة الثامنة عشر غدا بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع أكتوبروالأوليمبي مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع المعادن والشمس مع الأهلى و الحوار مع الزهور وستاد المنصورة مع الطيران وسبورتنج مع الجزيرة وسموحة مع الزمالك .