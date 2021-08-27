شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية .. فايزة محمود تخسر من بطلة السويد فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت فايزة محمود، لاعبة المنتخب الوطنى، من إنجيلا لوندباك بطلة السويد 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من لعبة تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت نتيجة الأشواط الثلاثة بين فايزة محمود وأنجيلا لوندباك في دور المجموعات من لعبة تنس الطاولة جميعها لصالح بطلة السويد، حيث جاءت نتيجتها كالآتي: 11-5، 11-6، 11-3.

وكان إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، خسر مـن لاعب الـصين بثلاث أشواط نظيفة، في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطناية في تقريرها عن البطولة البارالمبية على البطل المصري إبراهيم حمدتو، الذي ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة أمام اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال).