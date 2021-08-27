شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى وأسوان اليوم الجمعة 27 / 8 /2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع أسوان على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة ..

ترتيب الاهلى وأسوان فى جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 59 هدفاً.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وأسوان فى الدوري

وتعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

نتيجة أخر مباراة جمعت الاهلى مع أسوان

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الأهلى وأسوان بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 17 للمسابقة على ستاد بتروسبورت ، سجل ثلاثية المارد الاحمر كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا وسجل لأسوان ايمانويل اجيبتور.

21 مباراة جمعت الاهلى وأسوان

مباراة الأهلى وأسوان اليوم هى رقم 22 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 21 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.