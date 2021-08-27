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5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الجمعة 27 / 8 / 2021 بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع البنك الاهلى على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك والبنك الاهلى فى جدول الدوري 

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

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نتيجة أخر ظهور للزمالك والبنك الاهلى فى الدوري 

فاز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

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نتيجة أخر مباراة جمعت الزمالك والبنك الاهلى 

التقى الزمالك والبنك الاهلى فى الدور الاول لدورى هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز الفارس الابيض برباعية مقابل هدف بالجولة 17 للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى ، سجل رباعية الزمالك يوسف أوباما هدف وحميد أحداد هدفين وأحمد سيد زيزو هدف من ركلة جزاء وسجل عاصم صلاح هدف البنك الاهلى الوحيد من ركلة جزاء.

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الزمالك يبحث عن رقم قياسى 

طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

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البنك الاهلى يحتفل بالبقاء فى الدورى

في المقابل ، طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقاؤهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي ، وتقديم لقاء ممتع كروياً للجماهير في ختام موسم صعب ، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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