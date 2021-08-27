شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وأسوان اليوم الجمعة 27 /8 /2021 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره أسوان على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

موعد مباراة الاهلى وأسوان

تقام مباراة الاهلى وأسوان فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، ويسعى المارد الاحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لإستعادة الانتصارات بعد التعثر أمام الجونة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، لاسيما في ظل حالة الحزن التي تسيطر على اللاعبين بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك الذى توج به رسمياً في الجولة الأخيرة للمسابقة ، ويعتزم موسيمانى استغلال المباراة في تجربة البدلاء للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجتها "تحصيل حاصل" فلن تؤثر في أى شيء.

ترتيب الاهلى وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 59 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وأسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وأسوان اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.