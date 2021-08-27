مجاهد: لم نرفض أو نقبل طلب الأهلي.. ومونديال الأندية لن يتعارض مع كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنته لم تناقش بعد طلب النادي الأهلي حول اللعب بحكام أجانب في مباريات الكأس والسوبر محلياً.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال مجاهد :"لم نرفض أو نقبل طلب الأهلي بعد، هدفنا الآن إنهاء مسابقة الدوري رسمياً، ثم سنجتمع مع الأندية لمناقشة المستجدات".

وعن شكوى الأهلي من ضغط المباريات قال مجاهد :"هذا أمر طبيعي نظراً لمشاركة الأهلي في كأس العالم والسوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا حتى نهايته، وهناك أندية أخرى تعرضت لضغط كبير أيضاً".

ورد مجاهد حول إمكانية عدم إرسال الأهلي لاعبيه إلى المنتخب في كأس العرب قال مجاهد :"لن يكون هناك تعارض بين كأس العالم للأندية وكأس العرب، هناك مقترح بتأجيل مونديال الأندية إلى بداية العام المقبل".

وأردف مجاهد :"لو كان هناك تعارض كنا سنمنح الأهلي لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية، وكنا سنشارك بمنتخب المحليين بدلاً من المنتخب الأول نظراً لغياب المحترفين ولاعبي الأهلي أيضاً".

وعن تحركات الأهلي قال مجاهد :"إذا حصل الأهلي على حكم لصالحه في محكمة التسوية فلكل حدث حديث، لكنها مجرد درجة في التقاضي في النهاية، والمحكمة الرياضية الدولية هي الملزمة للجميع".