مجاهد: الزمالك سيتسلم الدرع في الملعب.. وقد يتم إلغاء الكأس والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

زف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خبراً ساراً لجماهير نادي الزمالك، بعد إعلان تسلم الفارس الأبيض درع الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في الملعب.

ويلعب الزمالك في التاسعة مساء الجمعة مع البنك الأهلي في ختام منافسات الدوري الممتاز، ليؤكد رئيس اتحاد الكرة تسلم الفريق الأبيض الدرع في الملعب عقب المباراة مباشرة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال مجاهد :"تسليم الدرع سيتم بحضور الشركة الراعية وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي واتحاد الكرة في الملعب".

وعن الموسم الحالي قال مجاهد :"هناك مقترحات بإلغاء كأس مصر، ولو حدث ذلك سيساعدنا على بداية الدوري ما بين 15 سبتمبر إلى 22 من الشهر ذاته، وكذلك بطولة السوبر قد تخضع للإلغاء".

وأتم مجاهد :"هناك أيضاً مقترحات بشأن الدوري في الموسم المقبل، لدينا اقتراح بدوري المجموعتين ثم مجموعة سوبر لتحديد اللقب في النهاية ومجموعة للهبوط، لكنني أفضل الدوري الطبيعي من 34 أسبوعاً".