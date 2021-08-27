صفقات الاهلي | أمير توفيق يتحدى في فيديو رسمي بعد صفقة بيرسي تاو

تحدى مدير تعاقدات النادي الاهلي المصري «أمير توفيق» منافسي الفريق على الصعيدين المحلي والقاري، أثناء ظهوره في فيديو رسمي، نشره حساب الاهلي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 27 أغسطس.

وقال أمير توفيق «مستمرون في دعم الفريق وفقًا للرؤية الفنية بالشكل الذي يُحقق طموحات الاهلي وجماهير، صفقة بيرسي تاو ليست الأخيرة».

وقام أمير توفيق بعمل كبير يوم أمس الخميس بتقديم أول 3 صفقات للنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي 2021 وهم «كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو».

وكانت بداية اليوم مع الظهير الأيمن والأيسر المصري الشاب «كريم فؤاد» القادم من نادي النجوم بعد قضاء الموسمين الماضيين معارًا لنادي إنبي.

وبعد ساعة واحدة من تقديمه لكريم فؤاد، قام أمير توفيق بتقديم المهاجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني لجمهور الاهلي، عقب التوصل لاتفاق رسمي مع نادي سيمبا التنزاني، ليوقع على عقد طويل الأمد سيستمر حتى يونيو 2025 أسوة بكريم فؤاد وبيرسي تاو، بتوصية خاصة من المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ولم تمر أكثر من 4 ساعات بعد ظهور ميكيسوني في صور مختلفة مع أمير توفيق بمواقع التواصل الاجتماعي، وعاد الاهلي ليعلن نجاح اتفاقه مع إدارة نادي برايتون الناشط في الدوري الانجليزي الممتاز، ليحصل على توقيع الجناح الدولي الجنوب أفريقي «بيرسي تاو» بتوصية أخرى من جانب المدير الفني بيتسو موسيماني.

ومن المنتظر تقديم إدارة الاهلي للمهاجم الدولي المصري «حسام حسن» يوم الجمعة قبل أو بعد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري المحلي أمام أسوان، ليكون رابع صفقات الاهلي في الميركاتو الصيفي 2021.

وبهذا الشكل سيضطر الاهلي للاستغناء عن الثنائي جونيور أجايي وولتر بواليا قبل غلق سوق الانتقالات لتخفيف فاتورة الرواتب ولعدم قدرته على الاحتفاظ بهذا الكم الكبير من اللاعبين الأجانب، فمن المستبعد تركه للثنائي العربي علي معلول وبدر بانون بعد تقديمهما لمستوى مميز في الأشهر القليلة الماضية مقارنة بأجايي وبواليا.