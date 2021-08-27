دورة الألعاب البارالمبية .. إبراهيم حمدتو يخسر من لاعب الصين فى تنس الطاولة

القاهرة - سامية سيد - خسر إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، مـن لاعب الـصين بثلاث أشواط نظيفة، في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال) بدوره الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو.

وكان إبراهيم حمدتو قد خسر من اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال)، بنتيجة 3/0 فى أولى مباريته ضمن منافسات دور المجموعات فى تنس الطاولة.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطناية في تقريرها عن البطولة البارالمبية على البطل المصري إبراهيم حمدتو، الذي ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة أمام اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال).

ووصفت الصحيفة البريطانية أداء اللاعب المصري بأنه أبهر الجماهير التي تابعته، وأنه كان مذهلاً رغم خسارته للمباراة.