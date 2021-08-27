شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد عن طلب الأهلي حكام أجانب: لم نرفض أو نقبل وبداية الموسم الجديد فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم ترفض أو تقبل طلب النادى الأهلى لوجود حكام أجانب في مبارياته المقبلة، وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "لم نرفض أو نقبل مسألة الحكام الأجانب للأهلي، سنجتمع مع الأندية بعد نهاية الدوري الممتاز، لبحث المستجدات، ضغط المباريات على كل الأندية وليس الأهلي فقط، والضغط على الأهلي بسبب مشاركاته القارية والدولية وهذا أمر طبيعي".

وأضاف: "كنت أتمنى بداية الدورى الجديد 21 سبتمبر، ولكنه سيبدأ خلال أكتوبر لكن نهاية الموسم لن يزيد عن 30 يونيو". واختتم: "حسام البدرى حتى الآن ما زال يتمسك بأمل وجود صلاح والننى معه وما زلنا نبذل جهدنا لضمهم للمنتخب".

وكشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن كواليس استعداد الجبلاية للموسم الجديد، وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الدرع سيتم تسليمه للزمالك عقب مباراة البنك الأهلى، والمباراة الأخيرة هى مباراة البنك الأهلى، ولكن نفس الأمر حدث في الموسم الماضى مع الأهلى، وسيتم تسليم الدرع بوجود رئيس مجلس الإدارة وراعى الدورى.

وأَضاف: "معجزة أن يستمر الدورى المصرى بهذا الشكل وسط كل الأحداث القارية والدولية والتوقفات الكثيرة، لم نتعمد ضغط الدورى بهذا الشكل".

وواصل: "الموسم المقبل سيواجه ظروفاً صعبة، 9، 10، 11 تصفيات كأس عالم وكأس الأمم الأفريقية من 10 يناير، ثم استكمال التصفيات، وتوقف آخر في شهر 6 بسبب قرعة كأس العالم، ومشاركات الأندية الأفريقية في المسابقات الأفريقية وكأس العالم للأندية، ولن يكون هناك تعارض بين كأس العالم للأندية وكأس العرب، ولو اتعمل في نفس التوقيت كان سيتم تشكيل منتخب محليين بدون لاعبى الأهلى للمشاركة في البطولة، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك تعارض بين موعد البطولتين".