شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك: سددنا قيمة تفعيل بند شراء سيف الجزيرى من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إرسال نادى الزمالك القيمة المالية لتفعيل بند شراء اللاعب سيف الجزيرى مهاجم الفريق من المقاولون. وكشف حسين السيد فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، أنه تم إرسال قيمة التفعيل لذئاب الجبل، قائلا: "خلاص بعتنا للمقاولون قيمة تفعيل بند شراء سيف الجزيرى، واللاعب بقى معانا خلاص".

وأضاف السيد أن الزمالك لن يفرط فى أى لاعب بدون مقابل سواء فى الكبار أو الناشئين، وجلسة كارتيرون غدا السبت سيتم خلالها مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالصفقات واللاعبين.