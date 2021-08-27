شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن المنتخبات الـ 46 المشاركة في البطولة ستبدأ في الوصول إلى القاهرة تباعًا بداية من اليوم الجمعة، استعدادًا لبدء منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور وجيه عزام على اكتمال استعدادات اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات لاستقبال وفود المنتخبات المشاركة في البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مصر، مؤكدًا على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتسكين البعثات الأجنبية في مقار الإقامة التي تم تخصيصها لها، بجانب تجهيز فريق من المرافقين للتواجد بصفة دائمة مع البعثات المشاركة في البطولة لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة مشاركتهم في البطولة.

من جانبه كشف أحمد السعداوي رئيس لجنة الاستقبال باللجنة المنظمة للبطولة أنه من المنتظر وصول منتخبات ألمانيا والنمسا وسويسرا إلى القاهرة غدًا، إضافة إلى اثنين من وفد الاتحاد الدولي بينهم المسئولة عن المضمار الدولي باستاد القاهرة والذي ستقام عليه منافسات البطولة.

وأضاف السعداوي أن هناك منتخبات عربية وافريقية وصلت بالفعل وتقيم معسكراتها في القاهرة مبكرا قبل البطولة على نفقتها الخاصة حتى موعد انضمامهم لمنتخبات البطولة وهي منتخبات السعودية والإمارات والأردن، كما أن هناك عددا من المنتخبات الأفريقية التي سوف تشارك في البطولة متواجدة هي الأخرى بالقاهرة للمشاركة في معسكر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة ومنها منتخبات الجزائر والمغرب ومالي ونيجيريا وبوروندي والسنغال والسودان وجنوب السودان واثنين من لاعبي منتخب جنوب أفريقيا.