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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الجمعة 27 / 8 / 2021 بالدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره البنك الأهلى على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى 

تقام مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ، وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

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ترتيب الزمالك والبنك الاهلى

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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