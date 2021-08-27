شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: أفضّل الدورى التقليدى وإلغاء كأس مصر ليس سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه يفضل الدورى التقليدى بنظامه في مباريات الذهاب والإياب بين الفرق، مؤكداً أن قرار إلغاء كأس مصر ليس سهلاً، وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "قرار إلغاء بطولة كأس مصر ليس سهلاً، الزمالك وبتروجت وأسوان من حقهم أن يطالبوا بلعب كأس مصر لأن لديهم فرصة قوية، وهناك رعاة ومبالغ مالية مستحقة، ولدينا مباراة السوبر المحلي، ولو بدأنا بعد عودة المنتخب مباشرة ومع الأخذ في الاعتبار أن السوبر الأفريقي سيقام في نهاية سبتمبر، وخوض دوري من 34 أسبوعا في ظل هذه الضغوطات سيكون الأمر صعب ونتتظر موقف الأندية هل ستوافق على هذا أم ستقترح أمراً أخر لتقليل الضغوط".

وأضاف: "هناك مقترح بتأجيل السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء، لكنه ما زال مقترحاً حتى الآن، والدورى بالنسبة لي هو دوري الذهاب والعودة، والبعض اقترح دورى المجموعتين ودورى من دور واحد ولكن سنواجه أزمة اللعب على الأرض أو خارجها، ولكن من رأي أننا نجد في الأجندة ما يمكنا من خوض الدورى بشكل طبيعى ولكن هل ستتحمل الأندية الضغط هذا ما سنناقشه، وإذا قررنا خوض مجموعتين لن يتم إلغاء الهبوط".

وواصل: "تم خصم نقاط الإسماعيلى ولكن الإسماعيلي عوقب مؤخراً من لجنة الانضباط والأمر أمام المحكمة الدولية، وقرار المحكمة الرياضية نهائى ولو حصل وادي دجلة على 3 نقاط بسبب مباراة الطلائع سيحصل عليهم".

وأكمل: "حكم لجنة التسوية غير ملزم لنا فيما يتعلق بالقضايا التى رفعها الأهلى بخصوص لاعبى الزمالك مواليد 99، ويوم السبت سينتهى تشكيل كل اللجان بشكل مؤقت ولجنة الحكام قدمت موسم مميز جداً ووجيه أحمد سيستمر في رئاسة اللجنة، والحديث عن الموافقة على طلب الأهلى لحكام أجانب سابق لآوانه".