رئيس لجنة الحكام يعلق على قفز الحكم والاحتفال بعد هدف الزمالك بالإنتاج الحربي والتتويج بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - علَّق جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، على صيد الكاميرا، في لقطة محمد معروف، حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والتي ظهر بها الحكم وهو يقفز، وكأنه يحتفل أثناء تسجيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، الهدف الثاني لفريقه في اللقاء الذي جمع الفريقين وفاز بها الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، وضمن الفريق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62، وقبل نهاية المسابقة بجولة.

وقال جمال الغندور في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «بعدما شاهت اللعبة رأيت موقفا غريبا، ومضحكا، ولكنه بالتأكيد غير مقصود، أن يكون الحكم قفز من الفرحة بعد هدف بن شرقي».

وأكمل رئيس لجنة الحكام السابق: «مش مقصود بيها حاجة ومن الممكن أن يكون من وجهة نظر الحكم، أن يقفز حتى يتم توضيح له زاوية رؤية لمشاهدة الكرة».



وحسم الزمالك لقب الدوري في نسخته الـ 62 لصالحه بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، بفارق ست نقاط وقبل انتهاء المسابقة بجولة، بعد فوز الفريق الأبيض على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، وتعادل الأحمر بنتيجة 3-3 أمام الجونة.

كما شهد الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، تأكد هبوط الثلاثي وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي، للقسم الثاني.