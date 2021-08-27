شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: انتخابات الاتحاد أول يناير والفار مستمر الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن كواليس استعداد الجبلاية للموسم الجديد، وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الدرع سيتم تسليمه للزمالك عقب مباراة البنك الأهلى، والمباراة الأخيرة هى مباراة البنك الأهلى، ولكن نفس الأمر حدث في الموسم الماضى مع الأهلى، وسيتم تسليم الدرع بوجود رئيس مجلس الإدارة وراعى الدورى.

وأَضاف: "معجزة أن يستمر الدورى المصرى بهذا الشكل وسط كل الأحداث القارية والدولية والتوقفات الكثيرة، لم نتعمد ضغط الدورى بهذا الشكل".

وواصل: "الموسم المقبل سيواجه ظروفاً صعبة، 9، 10، 11 تصفيات كأس عالم وكأس الأمم الأفريقية من 10 يناير، ثم استكمال التصفيات، وتوقف آخر في شهر 6 بسبب قرعة كأس العالم، ومشاركات الأندية الأفريقية في المسابقات الأفريقية وكأس العالم للأندية، ولن يكون هناك تعارض بين كأس العالم للأندية وكأس العرب، ولو اتعمل في نفس التوقيت كان سيتم تشكيل منتخب محليين بدون لاعبى الأهلى للمشاركة في البطولة، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك تعارض بين موعد البطولتين".

وأكمل: "رابطة الأندية سترى النور الموسم المقبل، وانتخابات الاتحاد ستكون في يناير وسنعلن قبل 31 أكتوبر عن الانتخابات، وحتى الآن الانتخابات ستكون أيام 3 و5 يناير أو 3 و4".

وأردف: "الفار مستمر في الموسم المقبل، واليوم تحدثنا مع الشركة المختصة بالفار وبعد أول أسبوعين في سبتمبر سيكون هناك تدريب للحكام لضخ دماء جديدة".

وعن عدد الأجانب في كل فريق قال مجاهد: "5 أجانب لكل فريق في الموسم الجديد بالإضافة إلى 5 ناشئين، وهناك فكرة لتقليص عدد الأندية المشاركة في الدوري لأقل من 18 نادياً، ولن أترشح للانتخابات المقبلة".

أضاف: "كنت أتمنى بداية الدورى الجديد 21 سبتمبر، ولكنه سيبدأ خلال أكتوبر لكن نهاية الموسم لن يزيد عن 30 يونيو". واختتم: "حسام البدرى حتى الآن مازال يتمسك بأمل وجود صلاح والننى معه ومازلنا نبذل جهدنا لضمهم للمنتخب".