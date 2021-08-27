شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك وارد.. وحسبة سموحة "أوفر" فى حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، حقيقة تفاوض اللجنة مع ثنائى بيراميدز عبد الله السعيد، ورمضان صبحى، مشددًا على أنه يتمنى تواجد الثنائى داخل القلعة البيضاء، قائلاً: "عبد الله السعيد لاعب أى فريق يتمنى ضمه ونفس الأمر بالنسبة لرمضان صبحى، لا أحسب الأمور بشكل عاطفى وأمنيات، أتمنى تواجد رمضان وعبد الله السعيد فى الزمالك، ولكن هناك ظروف والإمكانيات تسمح بذلك".

وأضاف السيد خلال استضافته عبر برنامج زملكاوى، المُذاع على قناة نادى الزمالك: "سمعت ومعلوماتى أن عبد الله السعيد لديه رغبه بالانضمام للزمالك ولكن يجب أن نحسبها يجب أن نعلم بشكل أساسى رأى المدير الفنى باتريس كارتيرون، وكذلك رغبة نادى بيراميدز"، مضيفًا: "لم نجلس مع عبد الله السعيد وكرة القدم وارد بها كل شىء".

وعن عدم إتمام صفقة انضمام حسام حسن، مهاجم سموحة، إلى الزمالك، أكد عضو لجنة قلعة ميت عقبة، أن حسام حسن كان لديه رغبة فى الانضمام إلى صفوف الزمالك، وكذلك النادى طلب اللاعب من فرج عامر، رئيس نادى سموحة، وتحدثنا معه بشأن ضمه إلى القلعة البيضاء، قائلاً: "بعد المفاوضات الكثيرة، وصلنا فى المرحلة النهائية فرج عامر طلب مصطفى فتحى بشكل نهائى وأسامة فيصل لمدة عامين على سبيل الإعارة، ومبلغ مالى تقريبًا 8 أو 10 ملايين جنيه، وهذا العرض لم يناسب نادى الزمالك وأغلقنا الموضوع"، مستكملاً: "الحسبة أوفر مصطفى فتحى وأسامة فيصل 10 ملايين جنيه بالنسبة لنا كانت غير منطقية".

واستكمل حسين السيد تصريحاته بشأن تجديد عقد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، قائلاً: "طارق حامد لو عقده سينتهى غدًا لن يترك نادى الزمالك ومتبقى فى عقده موسم، ومحمد أبو جبل نفس الشىء عقده سينتهى فى موسم 2021-2022، الثنائى زملكاوى جدًا ولن يرحلوا عن الزمالك بسهولة، أبو جبل لديه رغبه فى تجديد تعاقده".

وعن إمكانية ضم جونيور أجاى، بعد فسخ تعاقده مع الأهلى، قال: "لا أتحدث عن اللاعب فنيًا، ممكن كارتيرون يطلب اللاعب، ولكن هو غير معروض علينا، في سوق الانتقالات كل شىء وارد، الوكلاء هي من تتحكم في السوق، الوكيل هو من يتحدث باسم اللاعب".

وأشار السيد: "نادي فاركو وبيراميدز والاتحاد السكندري وهناك نادي رابع يريدوا التعاقد مع عبد الله جمعة ونحن لن نتركه"، مضيفًا: "هناك فريق صاعد حديثًا للدوري يريد التعاقد مع حارس مرمى من الزمالك، ويوجد فريقين من المتواجدين في الدوري الممتاز يريدوا التعاقد مع نفس الحارس، ونادي بيراميدز طلب من الزمالك التعاقد مع حارس مرمى من الثلاثة حراس المتواجدين في الفريق"، مُختتمًا: "الاتحاد السكندري يريد تمديد إعارة محمد صبحي حارس المرمى ولكن كارتيرون يريد عودته بشدة".