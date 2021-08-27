شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى طلائع الجيش بعد انتهاء الدورى: عدينا بمواقف صعبة وقدرنا نتجاوزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بسام، حارس مرمى نادى طلائع الجيش، أن الفريق واجه صعوبات خلال الموسم وأنهم نجحوا فى تجاوزها، مقدما الشكر لجميع اللاعبين فى الفريق على تحملهم المسئولية.

وكتب بسام، عبر حسابه على إنستجرام: "اللهم ألف حمد وشكر ليك يا رب على نهاية الموسم على خير، وشكراً لكل اللعيبة المحترمة الرجالة، وبشكر واحد واحد من اللعيبة على الروح والأداء وتحمل المسؤولية وقد إيه عدينا بمواقف كانت صعبة وقدرنا نتجاوزها".

وأضاف بسام: "أخيرا بتمنى التوفيق لكم فى القادم ونتقابل على خير ان شاء الله وشكرا للجهاز الفنى والإدارى والطبى على المجهود اللى بذلتوه معانا ويا رب دائما موفقين".





وحسم التعادل السلبى مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش، التى أقيمت مساء الخميس، على استاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة احتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما احتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 11 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.