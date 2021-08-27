المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب، اليوم الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام في تمام السابعة مساء غد السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون قد حقق 4 انتصارات متتالية جاءت على حساب، الجونة ثم أسوان ومصر المقاصة وأخيراً على غزل المحلة، في انتفاضة كروية هى الأفضل لذئاب الجبل منذ بداية الموسم الجارى.

ويحتل المقاولون المركز التاسع في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 41 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 33 مباراة بالدورى العام، حيث فازوا في 11 مباراة وتعادلوا في 8 أخرى، وتلقى المقاولون الهزيمة في 14 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب، نحو الإبقاء على عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس في ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه في الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفريق في بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.