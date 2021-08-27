شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مغربية جديدة فى طريقها إلى الدورى الممتاز خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي المغربي كريم بلق، وكيل أعمال الثنائي أشرف بن شرقي جناح الزمالك وبدر بانون مدافع الأهلي، صفقة مغربية جديدة في الدوري الممتاز خلال الأسبوع المقبل، وفقا لما علمه ”الخليج 365” حيث سينضم أحد نجوم الدوري المغربي إلى ناد مصري خلال أسبوع عن طريق وكيل أعمال بن شرقي وبدر بانون.

وكشف ”الخليج 365” من قبل أن التوجولي لابا كودوجو مهاجم العين الإماراتي لن ينضم إلى الزمالك وقام بتجديد تعاقده مع العين من خلال وكيل أعماله كريم بلق، وكذلك انتقال سفيان رحيمي إلى النادي الإماراتي أيضا عبر نفس الوكيل الذي يعمل حاليا على إنهاء صفقة انتقال لاعب مغربى إلى الدورى المصري.