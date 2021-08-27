شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مغربية جديدة فى طريقها إلى الدورى الممتاز خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينهي المغربي كريم بلق، وكيل أعمال الثنائي أشرف بن شرقي جناح الزمالك وبدر بانون مدافع الأهلي، صفقة مغربية جديدة في الدوري الممتاز خلال الأسبوع المقبل، وفقا لما علمه ”الخليج 365” حيث سينضم أحد نجوم الدوري المغربي إلى ناد مصري خلال أسبوع عن طريق وكيل أعمال بن شرقي وبدر بانون.
وكشف ”الخليج 365” من قبل أن التوجولي لابا كودوجو مهاجم العين الإماراتي لن ينضم إلى الزمالك وقام بتجديد تعاقده مع العين من خلال وكيل أعماله كريم بلق، وكذلك انتقال سفيان رحيمي إلى النادي الإماراتي أيضا عبر نفس الوكيل الذي يعمل حاليا على إنهاء صفقة انتقال لاعب مغربى إلى الدورى المصري.
وكان نادى العين الإماراتى أعلن عن اكتمال إجراءات التعاقد مع النجم المغربي سفيان رحيمي قادماً من نادي الرجاء البيضاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لأربعة مواسم ليستمر مع الزعيم حتى عام 2025، من جانبه أكد سفيان رحيمى في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى العين، أن رغبته الكبيرة في ارتداء قميص العين حسمت الأمور مبكراً وأوقفت المفاوضات مع بعض الأندية التي تقدمت بعروض للتعاقد معه من الرجاء البيضاوي.
وأضاف رحيمى أن الانضمام إلى قائمة الزعيم الإماراتى شرف كبير لأي لاعب كرة قدم، مشيرا إلى أنه فخور جداً بارتداء قميص العين والدفاع عن شعاره إلى جانب زملائؤه في الفريق وواصل رحيمى تصريحاته قائلا "أتمنى أن نوفق في تحقيق طموحاتنا الشخصية والأهداف التي حددتها الإدارة لإسعاد الجماهير العيناوية".
واختتم رحيمى تصريحاته قائلا: "أعد الجميع بمضاعفة الجهود والعمل الجاد وإظهار روح القتال في الدفاع عن شعار الزعيم، وأتطلع إلى تحقيق إنجازات كبيرة وبطولات عديدة مع كبير الأندية الإماراتية".