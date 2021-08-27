شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: "فاضل تكة" فى تجديد بن شرقى.. ولا توجد أزمة فى عقد طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الإدارة جلست مع أشرف بن شرقى لاعب الفريق 3 مرات لتجديد تعاقده وتم الاتفاق، إلا أن هناك نقطة خلاف وحيدة معه، قائلا: "فاضل تكة لكن بن شرقى باق مع الفريق بنسبة 90%".

وقال حسين السيد فى تصريحات لبرنامج زملكاوي إن الجيل الحالي لديه رغبة في الاستمرار مثل طارق حامد ومحمد أبو جبل وعبد الله جمعة، فأبو جبل لديه رغبة في التجديد، ولا توجد أزمة فى تجديد طارق حامد.

وأشار عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك إلى أنه لن يتم التعجل فى التعاقد مع لاعب أجنبى، لأننا لا نرغب فى دفع أموال دون الاستفادة من اللاعب، قائلا: "مش عاوزين نرمى فلوس فى الأرض، لازم يكون لاعب يفيد الفريق".