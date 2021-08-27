شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 27 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع سيراميكا والاسماعيلى على ستاد السويس الجديد، والاهلى وأسوان على ستاد الاهلى والسلام، والبنك الاهلى والزمالك على ستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة سيراميكا والاسماعيلى

تقام مباراة سيراميكا والاسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

موعد مباراة الاهلى وأسوان

تقام مباراة الاهلى وأسوان في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام وتعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 59 هدفاً.

موعد مباراة البنك الاهلى والزمالك

تقام مباراة البنك الاهلى والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت وفاز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.