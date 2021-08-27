شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت عن تراجع نتائح المصرى: خلاص حققنا هدفنا بالصعود للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر أحمد رفعت، لاعب المصرى البورسعيدى، تراجع نتائج فريقه في الجولات الأخيرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، معللا ذلك بتحقيق هدف فريقه الذى كان يسعى له وهو الصعود إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر المصرى في آخر 3 جولات في بطولة الدورى أمام سموحة بهدف نظيف ثم الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبعدها إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا التعادل السلبى أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة.

وقال رفعت في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" إن الفريق البورسعيدى مر بظروف صعبة هذا الموسم بسبب تلاحم المباريات، ولكنه استطاع تخطيها وتحقيق الهدف بالصعود إلى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ووجه رفعت الشكر إلى الجهاز الفني للمصرى بقيادة على ماهر، وكذلك زملائه في الفريق على ما بذلوه من جهد هذا الموسم كلل بحسم مقعد أفريقى.

وحسم التعادل السلبى مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش التي أقيمت مساء الخميس على استاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.