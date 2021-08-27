الغندور: الزمالك سيضم لاعبين "أجنبى ومصرى دولى".. وصفقة حسام حسن استعراض

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور أن نادى الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما أجنبى والآخر مصرى دولى لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي الذى يقدمه عبر قناة الزمالك إن الزمالك لديه صفقة أجنبية وصفقة مصرية قوية دولية وفيما يخص مراكز الصفقتين فهما فى رأس الحربة الصريح، ورقم 8 أى مكان فرجاني ساسي، وأشار "الغندور" إلى تجديد عقد بن شرقى بأنه متوقف بسبب القيمة المالية لكنه مستمر مع الزمالك حتى شهر يونيو المقبل.

فيما انتقد خالد الغندور انتقال حسام حسن لاعب فريق سموحة إلى الأهلى، وكذلك القيمة المالية للصفقة رغم أنه ليس لاعبا فى المنتخب، وفقا لما قاله.

وقال الغندور: "حسام حسن كان يريد الانتقال للزمالك لأنه يريد أن يشارك فى المباريات، وتم التفاوض مع سموحة، وأوضح مسئولوه أن المقابل المالي للاعب 40 مليون جنيه، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى".

وتابع الغندور: "هل الأهلى يريد الاستفادة بخدمات حسام حسن أم أنها صفقة استعراضية حتى يقال إن الأهلي خطفه من الزمالك، هل يتم دفع 40 مليون جنيه فى لاعب ليس فى صفوف المنتخب، هو لاعب مميز وأشهد له لكنه لم ينضم للمنتخب"، وأضاف نجم الزمالك السابق أن النادى الأبيض قرر عدم التعامل مع الأندية التى تتلاعب مع النادى بسبب علاقاتها بأندية أخرى.