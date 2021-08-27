شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: مستمرون فى دعم الفريق بشكل يحقق طموحات الأهلى وجماهيره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أن النادى مستمر فى دعم الفريق بالصفقات الجديدة وفقا للرؤية الفنية بالشكل الذى يحقق طموحات الأهلى وجماهيره.

وأكد توفيق، فى فيديو نشره الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر، أن صفقة النجم الجنوب إفريقى بيرسى تاو، لن تكون الأخيرة.

وأعلن النادى الأهلى، الخميس، عن ضم ثلاث صفقات من العيار الثقيل، فى إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى فى الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة.

ومساء الخميس، أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق أن الاهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى.