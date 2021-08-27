شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على ألمانيا وتصعد لربع نهائى كأس العالم لكرة السلة للناشئين بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب كرة السلة تحت 18 سنة، أولاد، نتائجه الإيجابية فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر، وفاز على ألمانيا فى رابع مباريات البطولة بنتيجة 13/10 متصدرا مجموعته، وضمن التأهل رسميا إلى منافسات ربع نهائي البطولة لأول مرة فى تاريخ منتخبات السلة المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة 4 لاعبين، هم كل من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وشارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة".

وكان المنتخب تغلب على نظيره بيلاروسيا بنتيجة 20/17 فى منافسات أمس الخميس أيضا من بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر، محققا العلامة الكاملة بعد أن سبق وفاز على كل من رومانيا وإسرائيل.