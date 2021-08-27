شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: ما حدث بين نبيه وأحداد مشادة طبيعية.. واللاعب بيمر بظروف صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن حميد أحداد لاعب الزمالك يتميز بالاحترام والأخلاق، إلا أنه يمر بظروف نفسية صعبة منها عدم المشاركة أساسيا مع الفريق.

وقال خالد الغندور فى برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك إن ما حدث بين أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحداد مشادة طبيعية، تحدث فى أى تدريب بأى فريق، وتابع الغدور: "التفاصيل عبارة عن اعتراض اللاعب على عدم احتساب ركلة جزاء فى التقسيمة فخلع قميص المران وألقاه أرضا ثم خرج من الملعب، فما كان من نبيه إلا أن طلب منه العودة للتدريب والمشادة كانت كلامية".

وأضاف الغندور: "أحداد قال لأسامة نبيه متكلمنيش كدة، فقال له نبيه اطلع برة، وبعد التدريب اعتذر أحداد لمدربه وانتهى الأمر".

واختتم الغندور حديثه قائلا: "اللاعب مؤدب ومحترم لكن بيمر بظروف نفسية صعبة لأنه مش بيشارك وجاله عروض وعاوز يثبت نفسه وكمان عايش فى غربة".