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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك الخميس 26 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك أمس الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى.
الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى
كشف الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تلقى النادى إخطارا رسميًا من قبل اتحاد الكرة، يفيد بتسليم درع الدورى بعد لقاء البنك الأهلى والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.
مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث)
حدثت مشادة بين المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وأسامة نبيه مدرب الفريق خلال المران الجماعى الذى أقيم منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى غدًا الجمعة.
كاروتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى
أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلى، والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.
خالد الغندور: صفقات الزمالك هتزعل ناس كتير
قال الإعلامى خالد الغندور إن الصفقات المتوقع إبرامها خلال الساعات القادمة فى نادي الزمالك ستسبب الضيق للكثير، مطالبا الجماهير البيضاء بالصبر.
حصل الدولى المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، على راحة من المران الجماعى اليوم الخميس، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، منح اللاعب راحة من التدريبات، بعدما أعلن كارتيرون عن إراحته للاعبين الدوليين فى مباراة البنك الأهلى، والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.