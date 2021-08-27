شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك الخميس 26 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك أمس الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى.

الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى

كشف الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تلقى النادى إخطارا رسميًا من قبل اتحاد الكرة، يفيد بتسليم درع الدورى بعد لقاء البنك الأهلى والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث)

حدثت مشادة بين المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وأسامة نبيه مدرب الفريق خلال المران الجماعى الذى أقيم منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى غدًا الجمعة.

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