شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخسر من تونس بالبطولة الأفريقية فى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب الوطني للسلة فى ثانى مواجهاته بطولة الأفرو باسكت لصالح منتخب تونس.

وتمكن منتخب تونس من الفوز بنتيجة 87/71 على حساب المنتخب المصري في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أفريقيا. ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية من بطولة أفرو باسكت المقامة في رواندا بصحبة تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا.

ويخوض منتخب مصر مباراته القادمة غدا السبت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام منتخب غينيا في الجولة الثالثة من البطولة.