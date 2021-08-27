شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد بعد انتقاله للأهلى: حلم عمرى أكون جزءا من تاريخ الكيان الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم فؤاد، الظهير الأيمن المنضم حديثا للنادى الأهلى، عن سعادته بالانتقال للقلعة الحمراء، مؤكدا أنه كان حلم العمر بالنسبة له أن يكون جزءا من تاريخ الكيان الكبير، داعيا الله أن يقدم كل ما لديه وأن يكون عند حسن ظن الجماهير الحمراء.



كريم فؤاد

ونشر فؤاد صورا له من جلسة تصوير تقديمه للأهلى، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ربنا دايما بيدى النعم وبيرزق وبيفتح الأبواب المغلقة بشرط إنك تصون وتشكر وتحمد ربنا، فالحمد لله دائماً وأبداً على توفيقه وفضله، النادى الأهلى بالنسبة ليا حلم عمرى وتحقق مش ممكن أسيبه يروح بدون ما أكون جزء من تاريخ الكيان الكبير ده، إن شاء الله أقدم كل ما عندى وأكون عند حسن ظنكم ودعمكم".





وتابع فؤاد: "أشكر أهل بلدى وحبايبى وكل الناس اللى فرحتلى ودعمتنى، أشكر نادى النجوم ونادى إنبى إدارة وأجهزة واللاعبين والعاملين، وأشكر الأستاذ محمد الطويلة وكابتن حلمى طولان على وقوفهم بجانبى ودعمى طول الوقت.. والحمد لله".



كريم فؤاد

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، الخميس، عن التعاقد مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة.