حسين السيد يتحدث عن.. سبب توقف مفاوضات حسام حسن.. مصير عبدالله جمعة.. وحراس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، إن المفاوضات مع مهاجم نادي سموحة، حسام حسن لم تكن عن طريقه ولكنه لديه بعض المعلومات عنها.

وأضاف السيد، خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة:"ما وصلنا له في النهاية أن فرج عامر طلب مصطفى فتحي وأسامة فيصل لمدة سنتين بجانب دفع مبلغ مالي من 8 إلى 10 مليون جنيه، ولكن هذا العرض لم يكن مُرضيًا لنا وأغلقنا الموضوع".

وردّ على دخول الزمالك في مفاوضات مع ثنائي بيراميدز عبدالله السعيد ورمضان صبحي، قائلاً:"أي نادِ يتمنى ضمهما ولكن هل تسمح الظروف؟..نزن الأمور من كل النواحي وقد تكون هناك رغبة ولكن هناك رغبة نادي ومدير فني ونادي آخر يمتلك العقد ولم نجلس مع المدير الفني لحسم احتياجات الفريق بعد".

وتابع عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك:"نريد التجديد للاعبين الثمانية أو التسعة المتبقيين ثم ندعم الفريقين بلاعبين ثلاثة، وليس بالضرورة أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي ليحصد النادي البطولة، لا نريد أن نُخطيء أو نضع المال على الأرض، وأنا لاعب لم أكن أهتم من أي تأتي الأموال ولكن هناك كم معاناة كبير لتحضر الموارد.. من الأشياء المضحكة قيل إنني جلست مع دونجا وأفسدت الصفقة ولكن لم أقابله وجهًا لوجه ولم أتواصل معه هاتفيًا، هو لاعب يتمناه الزمالك بالطبع وأي نادِ عامة".

وردّ السيد، عما إذا كان هناك صفقة تبادلية مع بيراميدز من عدمها بقوله:"لدينا تواصل مع 18 ناديًا بالدوري، والأندية الصاعدة الثلاثة تتواصل معنا"، قبل أن يضيف:"هناك فريق صاعد وفرق بالدوري تحدثت معنا بخصوص عبدالله جمعة ولكننا نريده معنا هناك ناديين يرغبان في حارس مرمى من الزمالك أحدهم من الفرق الصاعدة وبيراميدز طلب حارسًا من الفريق ولكن لم يُحدد اسمًا".

وأتم عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أن حارس مرمى فريقهم المعار لصفوف الاتحاد السكندري، محمد صبحي سيعود للزمالك، قائلاً:"الاتحاد كان يريد تمديد إعارته ولكن كارتيرون يريده بشدة".