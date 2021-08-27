الأهلي يُسدل الستار على الدوري بمواجهة بلا ضجيج أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

خسر النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2015، لكنه مضطر لإنهاء المسابقة بلا هدف في جولتها الأخيرة.

الأهلي يواجه أسوان في الجولة الختامية للدوري على ملعب الأهلي We السلام، حيث لا أمل له في التتويج أو تحقيق أي شيء من المباراة، وكذلك منافسه الذي تأكد هبوطه رسمياً.

الأحمر استعاد لاعبه محمد محمود في القائمة لأول مرة منذ يناير 2019 بعد فترة غياب طويلة للغاية فقد خلالها نجم وادي دجلة السابق، ليستعد للظهور بالقميص الأحمر بعد غياب.

وبعد خسارة اللقب، يخوض الأهلي مباراته الأخيرة في صمت بلا ضجيج، بينما يزداد الصخب في ميت عقبة وملعب بتروسبورت حيث يحتفل الزمالك بلقبه الأول منذ 2015 والثاني منذ عام 2004.

قائمة الأهلي للمواجهة الأخيرة قد تشهد الظهور الأخير لأكثر من لاعب خاصة النجوم الأجانب، بعد أن أعلن العملاق الأحمر تعاقده مع ثنائي أجنبي جديد "لويس ميكيسوني، وبيرسي تاو".

وتضم قائمة الأهلي للقاء أسوان والتر بواليا وعلي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، ليكون جونيور أجايي هو الأجنبي الوحيد الغائب عن المباراة الختامية في الموسم، مع زيادة تقارير تربطه بالرحيل.

وسيعمل موسيماني على منح الراحة لبعض اللاعبين في المباراة، من أجل تفادي الإرهاق قبل شهر حاسم جديد سيخوض خلاله بطل إفريقيا عدة منافسات جديدة، قبل أن يستأنف الموسم الجديد في الدوري ويستعد لمنافسات مونديال الأندية.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأخيرة في الدوري

التاريخ: 27 أغسطس 2021

التوقيت: 9:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الملعب: استاد الأهلي We السلام