مدرب جالاتاسراي: سنقرر مصير مصطفى في يناير.. والمهاجم دائمًا أناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتاسراي التركي عن مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذي يلعب على سبيل الإعارة من الزمالك، قائلًا أن المهاجم دائمًا ما يكون أناني لذلك يسجل الأهداف.

وقال فاتح تريم في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق بختام تمهيدي الدوري الأوروبي: "مصطفى لاعب نقدره كثيرًا".

وتابع: "أكبر مشكلة تواجه المهاجم دائمًا هي تسجيل الأهداف، ونحن لا نستطيع أن نقدم علاج لهذا الأمر."

وأضاف: "المهاجم يكون أناني بعض الشيء، لذلك يسجل الأهداف، وأتمنى أن نرى مصطفى بشكله الجيد فيما بعد".

وفيما يتعلق بموقفهم من شراء عقد اللاعب، قال: "سوف نقرر في يناير، وأعتقد أنه حتى هذا التوقيت سيكون بمستوى أفضل".

ويحق لنادي جالاتاسراي الحصول على خدمات مصطفى محمد بشكل نهائي في حالة دفع بند حق الشراء قبل نهاية عام 2021.