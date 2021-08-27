حفل الثالثة عشر.. الزمالك يواجه البنك الأهلي في نهاية سعيدة للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يُسدل الستار على بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021 بمواجهة الجولة الأخيرة بين الزمالك بطل المسابقة والبنك الأهلي الذي هرب من الهبوط قبل الجولة الختامية.

الزمالك توج بالدوري رسمياً في الجولة قبل الأخيرة بعد فوزه على الإنتاج الحربي، ليكسر احتكار الأهلي للمسابقة الذي استمر لخمسة مواسم متتالية.

الفريق الأبيض يجهز حفلاً ضخماً للتتويج بدرع الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع النادي الأهلي طوال أوقات الموسم.

الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 79 مقابل 73 فقط للنادي الأهلي قبل الجولة الأخيرة ليضمن فوزه بالمسابقة قبل نهايتها.

على الجهة الأخرى يحتل البنك الأهلي المركز الأخير في الدوري بعد حذف الأندية التي هبطت إلى دوري الدرجة الأدنى.

فريق البنك الصاعد هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري الممتاز حصد 34 نقطة في 33 مباراة، ليبتعد بفارق 5 نقاط قبل الجولة الأخيرة عن وادي دجلة صاحب المركز 16 الذي تأكد هبوطه.

ويسعى رجال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقضاء ليلة صاخبة على ملعب الدفاع الجوي، يحققون خلالها الفوز حتى لا يوجد أي شيء يفسد عليهم فرحة الدرع رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

قائمة الزمالك للمباراة شهدت غياب النجم المغربي أشرف بنشرقي هداف الفريق الأبيض، وكذلك محمود علاء مدافع الفريق، بينما عاد المغربي حميد أحداد.

بطاقة المباراة

الحدث: ختام الدوري المصري

التاريخ: 27 أغسطس 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: بتروسبورت