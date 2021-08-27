مصر تخسر أمام تونس 87-81 بكأس أفريقيا للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خسر المنتخب المصري لكرة السلة أمام نظيره التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أفريقيا للسلة المقامة في رواندا خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل.

ورغم تقدم المنتخب المصري في الفترة الأولى بنتيجة 27-10، إلا أن تونس عادت تدريجيا بعدما نجحت في الفترة الثانية تقليص الفارق لـ7 نقاط، لتنتهي بنتيجة 45 -38.

ونجح المنتخب التونسي في التقدم بالفترة الثالثة قبل أن يقلص المنتخب المصري الفارق لتنتهي الفترة بنتيجة 68-66.

ورغم محاولات المنتخب المصري في تعديل النتيجة في الفترة الرابعة، إلا أن كافة المحاولات فشلت ليفوز المنتخب التونسي بالمباراة 87-81، وينفرد بصدارة المجموعة.

ويقام كأس أفريقيا بمشاركة 16 منتخبا، مقسمين إلى أربع مجموعات.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الأربعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما يلتقي ثواني وثوالث المجموعات لتحديد الأربع فرق الأخرى في ربع النهائي، حيث يلتقي ثاني المجموعة المجموعة الأولى أمام ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثانية، ونفس الأمر مع المجموعتين الثالثة والرابعة.

وكان المنتخب المصري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام أفريقيا الوسطى بنتيجة 72-56 ، فيما حققت تونس الفوز أمام غينيا بنتيجة 82-46.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته بالمجموعات يوم السبت المقبل، بمواجهة غينيا، فيما تواجه تونس منتخب أفريقيا الوسطى.