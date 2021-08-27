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المصري يُنهي الدوري خامسًا بتعادل سلبي أمام طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق المصري في فخ التعادل السلبي أمام نظيره طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ من بطولة دوري WE.

وسنحت فرصًا للفريقين طيلة المباراة ولكن لم يستطع أي فريق هز شباك الآخر خلال الـ 90 دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع المصري بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 50 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 42 في الدوري.

ولن يُشكل المركز الخامس أي أزمة للنادي المصري بعدما ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من الكونفدرالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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