بالفيديو.. مصطفى محمد يهدر انفرادا وسط انفعال مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ضد ريندرز في الدوري الأوروبي.

مصطفى ظهر في الدقيقة 88 أمام الفريق الدنماركي في إياب الدور التمهيدي الأخير، وقت أن كان فريقه متقدماً بنتيجة 2-1.

وأهدر مصطفى انفراداً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، في هجمة مرتدة شهدت 3 لاعبين من زملائه في منطقة الجزاء لكنه فضل التسديد.

وانفعل فاتح تريم مدرب الفريق التركي على الخطوط نظراً للفرصة التي أهدرها مصطفى محمد وعدم التمرير إلى زملائه.

جالاتا استفاد من تعادله ذهاباً 1-1، وكان فوزه في الإياب بهدفين مقابل هدف كافياً للتأهل إلى مجموعات الدوري الأوروبي.