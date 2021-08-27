تصريح مزيف..ناصر الخليفي لم يُصرح لـ ماركا بقبول باريس لعرض ريال مدريد

انتشر تصريح مزيف لمالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس قنوات بي إن سبورتس «ناصر الخليفي» عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، حول موافقته على العرض المقدم من جانب ريال مدريد لبيع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وادعى حساب خاص بأخبار نادي باريس سان جيرمان تحدث ناصر الخليفي لصحيفة ماركا بعد سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بقوله «عرض ريال مدريد قد قُبل والاعلان سيكون غدًا».

وتناقلت حسابات أخرى مختصة في سوق الانتقالات والميركاتو الصيفي التصريح المزيف لناصر الخليفي، رغم ظهوره بنفسه عقب انتهاء مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 لنفي ما ادعته وسائل الإعلام عن رحيل مبابي، وتمسك باريس باللاعب حتى الرمق الأخير من عقده.

وقال ناصر الخليفي في تصريحه الصحيح لصحيفة ماركا أثناء قرعة دوري أبطال أوروبا «سأتحدث لاحقًا، أنا مرتبط بعمل الآن والوقت غير مناسب للحديث».

وبعد نهاية القرعة اتجه ناصر الخليفي نحو مراسل قناة بي إن سبورتس، وتحدث قائلاً «كيليان مبابي؟ كنت واضحًا جدًا منذ البداية، وموقف النادي واضح، ولن نكرره ولن نغيره»”.

وبالبحث عن تصريح ناصر الخليفي غير الصحيح والذي انتشر بشكل أكبر من التصريح الصحيح، لم نجد على صفحات صحيفة ماركا أي شيء بخصوص موافقة أو قبول باريس سان جيرمان للتفاوض مع ريال مدريد من أجل بيع مبابي قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021.