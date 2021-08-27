صفقات الاهلي | المارد الأحمر يعلن صفقة تاو بعبارة تثير الجدل.. أسد يهوذا!

أعلن الاهلي المصري ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021، بالتوقيع مع بيرسي تاو قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي، بعد ساعات قليلة من ضم لويس ميكيسوني وكريم فؤاد.

واستخدم النادي الاهلي طريقة مبتكرة وجديدة في مصر، للكشف عن صفقاته الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي 2021، على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إعداد فيديو خاص لـ كريم فؤاد، لويس ميكيسوني وبيرسي تاو في ملعب مختار التتش بالنادي الاهلي.

واختار المارد الأحمر اللغة العربية للإعلان عن صفقة كريم فؤاد، وكتب على فيديو تقديم اللاعب الشاب «كريم فؤاد أهلاوي»، فيما عنون فيديو صفقة لويس ميكيسوني باللغة الإنجليزية «Look Who is here»، أي أنظر من هنا.

أما بيرسي تاو فكتب النادي الاهلي باللغة الإنجليزية على فيديو تقديم اللاعب «The Lion Of Judah Is Here»، أي أسد يهوذا هنا، وهي عبارة أثارت الكثير من الجدل خاصة من قبل بعض جماهير الغريم التقليدي «الزمالك» على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر «أسد يهوذا» هو رمز قومي وثقافي يهودي، وهو كذلك رمز تقليدي لقبيلة يهوذا الإسرائيلية الغير معترف بها حتى الآن، واتخذه آخر أباطرة إثيوبيا هيلا سيلاسي (1892-1975) رمزًا للقوة والملكية والفخر والسيادة الأفريقية.

ويحمل بيرسي تاو هذا اللقب «أسد يهوذا» حتى قبل أن يرتبط اسمه بالنادي الاهلي، حيث استخدمه موقع نادي برايتون الإنجليزي لإعلان عودة اللاعب إلى الفريق في الميركاتو الشتوي 2021، بعد انتهاء فترة إعارته إلى أندرلخت البلجيكي.

ووقع بيرسي تاو على عقد لمدة 4 سنوات مع النادي الاهلي، مقابل مليون و800 ألف يورو لصالح برايتون، وسيحصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الأول مع زيادة سنوية لم يعلن عنها.