عاجل | يوفنتوس يستعد لبيع رونالدو لـ مانشستر سيتي..والدوّن يوافق!

أكدت قناة سكاي سبورت البريطانية موافقة إدارة يوفنتوس مساء اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، على بيع المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لبطل الدوري الانجليزي مانشستر سيتي قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021 بـ 6 أيام فقط.

وقالت سكاي مساء الخميس «إن كريستيانو رونالدو لن يلعب مع يوفنتوس مرة أخرى، ولن يحظى بتوديع زملائه يوم غد الجمعة».

وأضافت «من المتوقع تلقي يوفنتوس لعرض رسمي من جانب مانشستر سيتي خلال الساعات القليلة القادمة لبيع كريستيانو رونالدو قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي».

ومَثلت هذه الأنباء صدمة كبيرة بالنسبة لجمهور مانشستر يونايتد، بعدما ترددت أنباء عن رفض الإدارة لضم رونالدو رغم تواصل وكيله مع مسؤولي النادي لعرضه عليهم، ما دفع اللاعب صاحب الـ 36 عامًا نحو الموافقة على العرض المقدم من مانشستر سيتي، وخيانة الفريق الذي ساعده على الوصول لقمة المجد في عام 2008 عندما توج بلقب أفضل لاعب في العالم للمرة الأولى.

ويبحث مانشستر سيتي عن مهاجم جديد منذ تسريح الدولي الارجنتيني سيرخيو أجويرو في بداية سوق الانتقالات الصيفي، وحاول النادي جلب هالاند من بوروسيا دورتموند، والتعاقد مع هاري كين من توتنهام، إلا أن مغالاة الوكلاء وإدارات الناديين أدت إلى انسحاب النادي السماوي من التفاوض معهما، والذهاب نحو التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

من جانبه أكد مراسل قناة بي إن سبورتس في إيطاليا «حسين ياسين» انتهاء قصة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، واصفًا ما حدث بالهروب، بعدما فشل اللاعب في جلب لقب دوري أبطال أوروبا أعوام 2019 و2020 و2021.

وتابع حديثه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «انتهت قصة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، انتهت بما يُشبه هروب لرونالدو من تورينو، انتهت دون أي ينجح في تحقيق حلم يوفنتوس الذي جاء من أجله».

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي عام 2019 أمام أياكس أمستردام الهولندي، وفي 2020 ودع من ثمن النهائي على يد أولمبيك ليون الفرنسي، وفي 2021 خرج أمام بورتو البرتغالي، وشهدت جميع المباريات مشاركة رونالدو.

وسجل رونالدو ما مجموعه 81 هدفًا في 98 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي في الفترة من 2018 إلى 2021، وسجل 14 هدفًا في 23 مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا بنفس الفترة.