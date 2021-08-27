نتيجة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين.. كرنفال نصراوي متأخر

تعرف على نتيجة مباراة النصر والتعاون في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الخميس 26-8-2021.

فاز نادي النصر على ضيفه التعاون بنتيجة (3-1)، بعد مباراة مثيرة للغاية أقيمت على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم نادي التعاون بالهدف الأول في الدقيقة (88)، قبل أن يقوم النصر بريمونتادا مثيرة، حيث سجل فينسنت أبو بكر هدف التعادل في الدقيقة (90+1)، وأضاف عبدالرزاق حمدالله هدفين متتاليين، الأول في الدقيقة (90+7)، والثاني في الدقيقة (90+12).

وبهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي، ويتصدر جدول الترتيب في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية، في المقابل تجمد رصيد نادي التعاون عند نقطة واحدة.

ودخل النصر المباراة بالتشكيلة التالية: وليد عبدالله – عبدالإله العمري – فونيس موري – سلطان الغنام – علي لاجامي – عبدالمجيد الصليهم – بيتروس ماتيوس – سامي النجعي – جلال الدين ماشاريبوف – أندسون تاليسكا – عبدالرزاق حمدالله.

بينما جاءت تشكيلة التعاون على النحو التالي: كاسيو أنجوس – يزيد البكر – إياجو سانتوس – عون السولي – حسن كادش – ساندرو مانويل – سيديرك أميسي – سميحان النابت – حسن العمري – كاكو – ليندر توامبا.

كرنفال نصراوي متأخر

وجاء الهدف الأول في اللقاء لصالح نادي التعاون حين تحصل على ضربة جزاء بعد خطأ من عبدالفتاح عسيري على يزيد البكر داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، احتسبها الحكم بعد الفوزه للفار في الدقيقة (86).

وتولى أليخاندرو كاكو تنفيذ ضربة الجزاء ووضعها أرضية قوية على يسار وليد عبدالله الذي ذهب في الزاوية المغايرة، مسجلًا أولى اهداف اللقاء لسكري القصيم في وقت متأخر.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أحرز فينسنت أبو بكر هدف التعادل حينما تلقى كرة خارج منطقة الجزاء بعد عدة تمريرات قصيرة، وسددها قوية ملتفة بيمناه أستقرت على يسار حارس التعاون داخل الشباك.

وتحصل نادي النصر على ضربة جزاء بعد تدخل من لاعب التعاون كاكو على “علي الحسن” داخل المنطقة، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو عند الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تنفيذ ضربة الجزاء حيث سددها على يمين كاسيو الذي نجح في التصدى للكرة لكنها تهادت إلى شباكه في الأخير.

وأحرز حمدالله الهدف الشخصي الثاني والثالث للعالمي في الدقيقة (90+12)، حين تلقى تاليسكا كرة على الجهة اليسرى مررها إلى عبدالرزاق الذي هيأها إلى عسيري بالكعب ليعيدها للمغربي من جديد الذي روض الكرة وسدد بباطن القدم في شباك كاسيو.

شاهد فيديو اهداف النصر والتعاون في الدوري السعودي