اخبار الرياضه

للمرة الثانية توالياً.. المغربي نايف أكرد يطير في الهواء ويهزّ الشباك

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - تابع النجم المغربي، نايف أكرد، تألقه في دوري كأس المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما سجل للمرة الثانية على التوالي في ذات المسابقة أمام نظيره روزنبرغ النرويجي في دورة "بلاي أوف".

وصعد أكرد للمرة الثانية لكرة ثابتة، ليحوّلها مدافع منتخب أسود الأطلس في شباك الفريق المنافسة، وليؤكد جاهزيته في الموسم الحالي.

واستطاع أكرد المساهمة في تأهل رين إلى دور المجموعات بفضل هدفه، وكذلك تألقه الدفاعي، وهو الذي يسعى للمنافسة على اللقب، رغم وجود ناديَي روما وتوتنهام.

يُذكر أن دوري المؤتمر الأوروبي منافسة جديدة تقام سنوياً تحت إشراف "يويفا"، وتمنح الفرصة للأندية الأقل شهرة، من المستوى الثالث في "القارة العجوز"، من أجل الظفر بمقعد في منافسة الدوري الأوروبي.

العربي الجديد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا