الامارات | «أبوظبي الرياضية» تحصل على الحقوق الحصرية لبث البطولات الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الرياضية» تحصل على الحقوق الحصرية لبث البطولات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، توقيع اتفاقية مع أبوظبي للإعلام، تحصل بموجبها قناة أبوظبي الرياضية على الحقوق الإعلامية الحصرية لبث مباريات البطولات الآسيوية في جميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في الدولة، خلال الفترة من 2021 ولغاية 2024، على رأسها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، إلى جانب مباريات دوري أبطال آسيا.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور جون: «نحن سعداء بدخول هذه الشراكة الجديدة مع أبوظبي للإعلام، بما يؤكد القيمة المتزايدة للبطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسب إطار الرؤية والمهمة بالاتحاد».

من جهته، قال المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة، هيثم الكثيري: «يسرنا في أبوظبي للإعلام الحصول على حقوق البث داخل الدولة لأهم بطولات المنتخبات الوطنية والأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك ابتداءً من عام 2021 ولغاية 2024».

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