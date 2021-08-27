الامارات | تسديدات.. حمد الجناحي لاعب تنس وصائد للأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. حمد الجناحي لاعب تنس وصائد للأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواظب لاعب المنتخب الوطني للتنس، حمد الجناحي، على ممارسة رياضته الأساسية، لكنه يبحث عن أى فرصة لهواياته العديدة، ومنها صيد الأسماك في دبي، وقيادة الدراجات المائية (جيت سكنغ)، في أكثر الهوايات التي اعتاد ممارستها.

ويرى أنها رياضات أصيلة يمارسها حتى عندما يكون مسافراً، وقال الجناحي لـ«الإمارات اليوم»: «تتشابه رياضة التنس مع هوايتَي الصيد والدراجات المائية، في أهمية التركيز العالي، فإذا ما تشتت التركيز في أي منهما اختلفت الأمور».

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