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الامارات | تسديدات.. حمد الجناحي لاعب تنس وصائد للأسماك

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواظب لاعب المنتخب الوطني للتنس، حمد الجناحي، على ممارسة رياضته الأساسية، لكنه يبحث عن أى فرصة لهواياته العديدة، ومنها صيد الأسماك في دبي، وقيادة الدراجات المائية (جيت سكنغ)، في أكثر الهوايات التي اعتاد ممارستها.

ويرى أنها رياضات أصيلة يمارسها حتى عندما يكون مسافراً، وقال الجناحي لـ«الإمارات اليوم»: «تتشابه التنس مع هوايتَي الصيد والدراجات المائية، في أهمية التركيز العالي، فإذا ما تشتت التركيز في أي منهما اختلفت الأمور».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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